Япония направила России протест из-за присвоения названий пяти Курильским островам

Власти Японии выразили протест в связи с присвоением названий пяти островам Курильской гряды. Об этом сообщает ТАСС
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Как заявил секретарь кабмина Ёсихидэ Суга, постановление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева противоречит позиции Японии. Согласно распоряжению Медведева, в названии островов увековечены имена государственных деятелей и дипломатов.
По мнению Суги, проблема с переименованием островов подчёркивает необходимость решения данного территориального вопроса. При этом он отметил, что инцидент не должен повлиять на ход переговоров Токио и Москвы.
Ранее президент Владимир Путин заявил
о готовности обсудить судьбу Курил с Японией. Страны не могут решить территориальный спор более полувека.
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