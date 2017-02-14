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Главная Новости Политика

Япония направила России протест из-за присвоения названий пяти Курильским островам

07:26
  423 0
  • Фото с сайта ru.wikipedia.org
Фото с сайта ru.wikipedia.org
Власти Японии выразили протест в связи с присвоением названий пяти островам Курильской гряды. Об этом сообщает ТАСС.
 
Как заявил секретарь кабмина Ёсихидэ Суга, постановление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева противоречит позиции Японии. Согласно распоряжению Медведева, в названии островов увековечены имена государственных деятелей и дипломатов.
 
По мнению Суги, проблема с переименованием островов подчёркивает необходимость решения данного территориального вопроса. При этом он отметил, что инцидент не должен повлиять на ход переговоров Токио и Москвы.
 
Ранее президент Владимир Путин заявил о готовности обсудить судьбу Курил с Японией. Страны не могут решить территориальный спор более полувека.

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