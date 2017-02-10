Президент Германии призвал европейские страны бороться с дезинформацией из России

Президент Германии Йоахим Гаук заявил о том, что странам Евросоюза нужно бороться с пропагандой России. Об этом сообщает РИА "Новости"

По данным СМИ, на встрече с главами Латвии, Литвы и Эстонии он призвал европейские государства противостоять российской дезинформации. Также он отметил проблемы единства ЕС."Нам нужен сильный и единый ЕС, долгосрочное единомыслие о его будущем", — сказал Гаук.

Напомним, отношения Евросоюза и России осложнились после событий на Украине. Главными угрозами в информационной войне в ЕС ранее называли агентство Sputnik и телеканал RT.