Лавров: Переодетые в женщин американские дипломаты ездят по Калининграду на арендованных машинах
Сергей Лавров. Фото с официального сайта МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в Москве сообщил, что американские дипломаты принимали участие в митингах российской оппозиции в Калининграде. При этом они были переодеты в женщин и ездили на арендованных машинах без специальных дипломатических номеров. Об этом пишет
РБК.
Дипломатов видели не только в Калининградской области, но и в Ленинградской, Мурманской, Воронежской областях, в Чечне и Новороссийске. Лавров подчеркнул, что вдоль границы с Донбассом сотрудники американского посольства "исколесили буквально всё — вдоль и поперёк".
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.