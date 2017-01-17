В Калининграде
В Калининграде
-1 °C
днем
-8 °C
ночью
17 января 2017 г. 16:31
71 408 пользователей
за 24 часа на сайте
59.21 -0.66
Курс ММВБ на 17 января 2017, 16:00
63.18 -0.3
Курс ММВБ на 17 января 2017, 16:00
14.47 -0.06
Курс ЦБ на 18 января 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Политика

Лавров: Переодетые в женщин американские дипломаты ездят по Калининграду на арендованных машинах

16:23
  357 0
  • Сергей Лавров. Фото с официального сайта МИД РФ
Сергей Лавров. Фото с официального сайта МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в Москве сообщил, что американские дипломаты принимали участие в митингах российской оппозиции в Калининграде. При этом они были переодеты в женщин и ездили на арендованных машинах без специальных дипломатических номеров. Об этом пишет РБК.

Дипломатов видели не только в Калининградской области, но и в Ленинградской, Мурманской, Воронежской областях, в Чечне и Новороссийске. Лавров подчеркнул, что вдоль границы с Донбассом сотрудники американского посольства "исколесили буквально всё — вдоль и поперёк".

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

Взял деньги и отключил телефон: калининградский аферист обманул мать двоих детей, пообещав помочь в получении кредита
16 января 201716:50
  5478 5
Взял деньги и отключил телефон: калининградский аферист обманул мать двоих детей, пообещав помочь в получении кредита
Без очередей и в комфортных условиях: где удобнее всего сдать анализы жителям приморских городов Калининградской области
Фото горячей новости
12:30
  996
Пассажиры задержанного рейса в Минск ждут вылета в салоне лайнера больше двух часов
Фото горячей новости
12:21
  2880 0
Готовимся к рождению ребёнка: современные комплексные услуги для беременных и новорождённых
Фото горячей новости
12:20
  867
СМИ: в Калининграде полицейские подбросили задержанному наркотики
Фото горячей новости
12:01
  7870 2

Лента новостей

Картинка
Участок возле площади Победы в Калининграде планируют отдать РПЦ
16:25
  205 0
Картинка
Лавров: Переодетые в женщин американские дипломаты ездят по Калининграду на арендованных машинах
16:23
  357 0
Картинка
Мэрия: новогодние праздники в Калининграде завершились без происшествий
16:16
  85 0
Картинка
Калининградский аэропорт "Храброво" возобновил работу
16:04
  246 0

Авторские колонки

Фото автора
Леонид Бондарь
учитель русского языка и литературы
"Сидим до глубокой ночи": как сделать домашнее задание и не поссориться со своим ребёнком
  2841 2
Фото автора
Томаш Оманьски
Руководитель Польского культурного центра в Калининграде
Вашингтон против Берлина: кто стоит за акциями протеста в Польше
  17854 11
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo