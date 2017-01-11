Для России не будет кнопки перезагрузки: Трамп о перспективах отношений с Москвой
Фото с официальной страницы Дональда Трампа в Facebook
Дональд Трамп заявил, что не будет проводить политику перезагрузки отношений с Россией. Как сообщает Lenta.Ru
, об этом президент США сказал на пресс-конференции в среду, 11 января.
Как уточнил Трамп, "Для России не будет никакой кнопки перезагрузки, мы или придем к взаимопониманию, или нет".
Он также отметил, что неудачную политику перезагрузки отношений с Москвой пыталась проводить Хиллари Клинтон - в 2009 году она даже подарила Сергею Лаврову сувенир в виде кнопки с надписью "Peregruzka".
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