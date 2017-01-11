Минобороны заявило, что не получало от США жалоб на приближение истребителей к американским самолётам

Министерство обороны РФ заявило, что США не предоставляли официальную информацию об опасном приближении российских истребителей в Сирии к самолётам ВВС США. Об этом сообщает Интерфакс

Как сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, "Во всяком случае, ни от самого генерала Коркорана, ни от представителей его руководства в Пентагоне во время регулярных видеомостов с Минобороны России по вопросам соблюдения меморандума о предотвращении инцидентов в небе Сирии подобных претензий мы не слышали".

"Авиация ВВС США и международной коалиции в ходе операций в Сирии пытается действовать скрытно, - пояснил Конашенков. - Наши американские коллеги не любят уведомлять о планах боевого применения своих самолетов, изредка обозначая только период времени и примерный район. Но не конкретные типы самолетов и их принадлежность".

Также он заявил, что скрытность действий американской авиации в Сирии позволяло США уходить от ответственности за гибель мирного населения.