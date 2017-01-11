Минобороны заявило, что не получало от США жалоб на приближение истребителей к американским самолётам
Фото с сайта министерства обороны
Министерство обороны РФ заявило, что США не предоставляли официальную информацию об опасном приближении российских истребителей в Сирии к самолётам ВВС США. Об этом сообщает Интерфакс
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Как сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, "Во всяком случае, ни от самого генерала Коркорана, ни от представителей его руководства в Пентагоне во время регулярных видеомостов с Минобороны России по вопросам соблюдения меморандума о предотвращении инцидентов в небе Сирии подобных претензий мы не слышали".
"Авиация ВВС США и международной коалиции в ходе операций в Сирии пытается действовать скрытно, - пояснил Конашенков. - Наши американские коллеги не любят уведомлять о планах боевого применения своих самолетов, изредка обозначая только период времени и примерный район. Но не конкретные типы самолетов и их принадлежность".
Также он заявил, что скрытность действий американской авиации в Сирии позволяло США уходить от ответственности за гибель мирного населения.
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