Песков назвал новые санкции США "рукотворной деградацией отношений между странами"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение США новых санкций в отношении российских граждан. Об этом сообщает ТАСС.



"Это дополнительные шаги по рукотворной деградации наших отношений", — заявил Песков, комментируя расширение "списка Магнитского".



Пресс-секретарь добавил, что не может ответить на вопрос, предпримет ли наша страна ответные меры.



Напомним, в понедельник, 9 января, США Напомним, в понедельник, 9 января, США расширили список россиян, в отношении которых действуют санкции по "закону имени Магнитского". В список попал и глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.



Сообщалось также о планах американских сенаторов подготовить законопроект о "всеобъемлющих" санкциях против нашей страны.