Песков назвал новые санкции США "рукотворной деградацией отношений между странами"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение США новых санкций в отношении российских граждан. Об этом сообщает
ТАСС.
"Это дополнительные шаги по рукотворной деградации наших отношений", — заявил Песков, комментируя расширение "списка Магнитского".
Пресс-секретарь добавил, что не может ответить на вопрос, предпримет ли наша страна ответные меры.
Напомним, в понедельник, 9 января, США расширили
список россиян, в отношении которых действуют санкции по "закону имени Магнитского". В список попал и глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Сообщалось также о планах американских сенаторов подготовить законопроект о "всеобъемлющих" санкциях против нашей страны.
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