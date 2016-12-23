В Москве начинается итоговая пресс-конференция Путина (видео)
Скриншот видеозаписи прошлогодней пресс-конференции Владимира Путина
В 11:00 по местному времени в России начнётся итоговая пресс-конференция президента России Владимира Путина.
Для участия в ней в этом году аккредитованы 1 437 журналистов. Мероприятие станет для Владимира Путина двенадцатым. Самой долгой была пресс-конференция 2008 года. Она продлилась 4 часа 40 минут.
Во время прошлогодней пресс-конференции Путин предложил для калининградского портала Клопс.Ru новое название — Рулька.Ru.
— Как? Клопс? — переспросил Владимир Путин.
— Да, это такое блюдо немецкое, — уточнила наш корреспондент и продолжила. — В Калининграде каждый день происходят ДТП, где сбивают...
— Это такие котлетки? — переспросил президент и предложил свое название порталу. — Рулька.ру.
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