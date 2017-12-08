В Калининграде кондуктор высадила из автобуса пенсионерку, не разрешив никому заплатить за неё

В Калининграде кондуктор автобуса №11 утром в пятницу, 8 декабря высадила престарелую женщину, у которой не оказалось при себе денег на проезд. При этом никому из пассажиров сотрудница транспортного предприятия не разрешила заплатить за старушку, сообщила Клопс.Ru читательница.

По словам свидетельницы происшествия, кондуктор ругала пожилую женщину лет 80-ти, пока та рылась в своей сумочке в поисках мелочи. А когда пассажиры предложили заплатить за проезд пенсионерки, отказала им в этом.

"Кондуктор принципиально отказывалась брать деньги, говоря, что бабушка не первый раз так ездит. В итоге бабуля вышла из автобуса, причём ей помогали выйти люди, и с палочкой, еле-еле передвигая ногами, пошла", — написала калининградка в паблике редакции.

При этом в автобусах по громкой связи пассажиров всегда призывают быть взаимовежливыми, уступать место пожилым, напомнила читательница.