На городском пляже Зеленоградска шторм разломал новые раздевалки (фото)
На пляже Зеленоградска разломаны новые деревянные раздевалки. Информация об этом выложена в группе "Подслушано Зеленоградск" "ВКонтакте"
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"Новые раздевалки в Зеленоградске прожили до первого шторма? Теперь собирать доски по всему пляжу) Скоро новый деревянный променад в Лесном будем собирать по всему побережью", — пишут пользователи.
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