На ул. Горького женщина с ребёнком перебежали через дорогу на красный свет перед машинами (видео)

На ул. Горького женщина с ребёнком перебежали через дорогу на красный свет перед машинами
Кадр видеозаписи
В четверг, 13 июля, в районе перекрёстка ул. Горького – ул. Зелёная женщина с ребенком перебежала через дорогу на красный сигнал светофора. Кадры правонарушения попали на видеорегистратор проезжающего автомобиля.
На видео видно, как женщина, держа за руку ребёнка, бежит по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. При этом её не смутило движение автомобилей. К счастью, водитель успел среагировать и избежать ДТП.
По данным ГИБДД, с начала года в Калининградской области пренебрежение ПДД со стороны пешеходов стало причиной 39% всех происшествий с их участием. Всего в 78 авариях 11 человек погибли и 68 получили ранения.
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