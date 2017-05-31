На ул. Леонова калининградцы спилили парковочные блокираторы (фото)

На ул. Леонова у дома №52 в Калининграде несколько дней назад спилили парковочные блокираторы, установленные возле проезжей части. Об этом Клопс.Ru сообщила местная предпринимательница Снежана.



По рассказам женщины, некоторое время назад арендовавший торговое помещение другой предприниматель решил установить в парковочных карманах ограничители. Местные жители стали высказывать недовольство, написали жалобу в адрес управляющей компании и полиции.



"Я за свой счёт сделала в своё время парковочный карман, тротуар, оставляли свои машины все желающие, но вскоре один из предпринимателей решил, что это место принадлежит ему", — рассказывает Снежана.



Спустя несколько дней парковочные барьеры всё же спилили. Причём кто сделал это, женщина не знает, но ставить машины у дороги могут по-прежнему все желающие.

