В Зеленоградске спасли кота, два дня просидевшего на дереве (фото)

В Зеленоградске двое молодых людей спасли кота, два дня просидевшего на дереве во дворе многоэтажного дома. Об этом сообщает в группе "Подслушано Зеленоградск".

С просьбой снять измученное животное, которое залезло на большую высоту, жители близлежащего дома обратились в службу спасения. Там обращение записали, пообещали приехать, если до вечера кот не слезет.

Но помощь пришла раньше. Двое молодых мужчин спасли животное. Один из них залез на дерево и скинул кота, второй поймал животное внизу.