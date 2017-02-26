В Зеленоградске спасли кота, два дня просидевшего на дереве (фото)
Фото: "Подслушано Зеленоградск"
В Зеленоградске двое молодых людей спасли кота, два дня просидевшего на дереве во дворе многоэтажного дома. Об этом сообщает в группе "Подслушано Зеленоградск".
С просьбой снять измученное животное, которое залезло на большую высоту, жители близлежащего дома обратились в службу спасения. Там обращение записали, пообещали приехать, если до вечера кот не слезет.
Но помощь пришла раньше. Двое молодых мужчин спасли животное. Один из них залез на дерево и скинул кота, второй поймал животное внизу.
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