В Правдинском районе машина угодила в открытый люк, присыпанный снегом

В Правдинском районе в Железнодорожном машина попала колесом в открытый люк, присыпанный снегом. Об этом Клопс.Ruсообщил местный житель Роман Агеев.

Виноватыми, в первую очередь, автомобилист считает коммунальщиков, которые бросили люк открытым, не закрыли его или не огородили. По словам Романа, работникам ЖКХ неоднократно говорили об этом люке и просили принять меры. Сейчас туда угодила машина. А вполне мог попасть в беду прохожий, ребёнок.