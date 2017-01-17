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В парке на ул. Ракитной устроили свалку (фото)

21:30
  459 0
  • Фото читателя Клопс.Ru
  • Фото читателя Клопс.Ru
  • Фото читателя Клопс.Ru
  • Фото читателя Клопс.Ru
Фото читателя Клопс.Ru
4 фото
В калининградском сквере неизвестные устроили свалку. Об этом сообщает читатель Клопс.Ru.
 
По словам очевидца, фото сделаны в понедельник, 16 января. Парк, о котором идёт речь, расположен возле домов по адресу Ракитная, 7.
 

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