В Багратионовском районе распустилась верба (фото)

В поселке Корнево Багратионовского района местные жители обнаружили на обочине дороги начинающую распускаться вербу. Об этом они сообщили Клопс.Ru.

В зависимости от региона, пробуждение цветочных почек может начаться как в конце января, так и феврале. Зацветают они ранней весной. На то, что верба в Калининградской области начала распускаться уже в середине января, возможно, повлияла резкая смена погоды и наступившее после холодов потепление.