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Главная Новости Общество

В колонии торжественно зарегистрировали брак между заключённым и его избранницей

16:58
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В исправительной колонии в Калининградской области в торжественной обстановке зарегистрировали брак между заключённым и его избранницей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСИН.
 
Мужчина, отбывающий в ФКУ ИН-7 наказание по приговору суда, решил официально вступить в брак со своей гражданской женой. Со своей избранницей он прожил восемь лет до того, как лишился свободы.
 
На торжественную церемонию бракосочетания прибыла мать осуждённого. Она очень эмоционально поддерживала сына, в то врем как будущие супруги произносили клятвы. А сам новоиспечённый муж прочитал своей жене стихи собственного сочинения, в которых благодарил её за поддержку и любовь.
 

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