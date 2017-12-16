В колонии торжественно зарегистрировали брак между заключённым и его избранницей

В исправительной колонии в Калининградской области в торжественной обстановке зарегистрировали брак между заключённым и его избранницей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

Мужчина, отбывающий в ФКУ ИН-7 наказание по приговору суда, решил официально вступить в брак со своей гражданской женой. Со своей избранницей он прожил восемь лет до того, как лишился свободы.

На торжественную церемонию бракосочетания прибыла мать осуждённого. Она очень эмоционально поддерживала сына, в то врем как будущие супруги произносили клятвы. А сам новоиспечённый муж прочитал своей жене стихи собственного сочинения, в которых благодарил её за поддержку и любовь.