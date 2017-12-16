Правительство РФ выделит 49 млрд рублей на создание ясельных групп в регионах

Федеральное правительство направит в регионы 49 миллиардов рублей для создания новых мест в ясельных группах. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на Минтруда.

Многомиллиардная субсидия будет выплачена российским регионам в течение двух лет, по 24,5 млрд ежегодно, уточнил министра труда социальной защиты РФ Максим Топилин. Эти деньги направятся на финансирование ввода новых мест в ясельных группах для детей до трёх лет, пояснил чиновник.

Ранее в числе мер, направленных на улучшение демографической ситуации в России и на поддержку молодых матерей, президент России упоминал необходимость увеличения доступности ясельных групп для детей до 3 лет.