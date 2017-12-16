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Главная Новости Общество

В Калининграде назначили нового начальника управления Минюста РФ по региону

10:11
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В Калининградской области назначен новый начальник управления Министерства юстиции РФ по региону. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
 
На пост начальника управления Минюста РФ по Калининградской области назначен Констатин Морозов. В региональном управлении он работал с 2008 года на различных должностях, в том числе в последние пять лет в должности заместителя начальника управления российского Минюста по региону.
 
Губернатор выразил уверенность, что Константин Морозов на новом ответственном посту продолжит эффективную деятельность в нормативно-правовой сфере.
 
"Вы уже хорошо владеете ситуацией, поэтому уверен, что тот уровень взаимодействия с правительством Калининградской области, который выстроен сейчас, будет только укрепляться", — сказал Алиханов.
 
Константин Морозов в свою очередь заверил в готовности к работе с региональными властями и выполнению государственных задач.
 

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