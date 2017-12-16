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В Калининграде жильцов многоэтажки освободили от долгов, возникших из-за конфликта между двумя УК

09:43
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В областном центре жильцов многоквартирного дома освободили от уплаты долгов, возникших из-за конфликта между двумя управляющими компаниями. Для этого потребовалось вмешательство региональных властей, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.
 
Право на обслуживание многоквартирного дома №5 по улице Балашовской в течение двух лет оспаривали две управляющие компании, "Старый город" и "СтройВест". Обе организации ссылаются на разные решения общих собраний жильцов и настаивают на легитимности своих прав. Заложниками их разбирательств оказались 119 собственников дома.
 
В результате выяснения отношений между УК  у жильцов дома возникли задолженности по оплате ЖКУ по счетам, выставленным компанией "Старый город" сразу за несколько месяцев. То есть за то самое время, когда они платили по квитанциям "СтройВеста".
 
В итоге в конфликт пришлось вмешаться региональным властям, чтобы защитить интересы горожан.
 
"Правительство области проконтролирует решение вопросов, которые сейчас волнуют жильцов дома: выборы управляющей компании, наведение порядка с квитанциями, выполнение обязательств по содержанию дома. Это первоочередная задача, потому что люди не должны оставаться заложниками конфликта двух хозяйствующих субъектов. Тем временем, правоохранительные органы проведут проверку ситуации. Помимо очевидных нарушений, например, сроков подачи документов, не исключены факты подлога документов", — заявил первый заместитель председателя правительства Калининградской области Алексей Родин.
 
Чиновник поручил министерству регионального контроля разобраться в ситуации и найти пути решения проблемы. По словам Алексея Родина, к проверке управляющих компаний присоединятся органы УМВД.
 
Минрегионконтроля выявило нарушения жилищного законодательства в организации и проведении общих собраний собственников дома на Балашовской. Оба протокола общих собраний жильцов, как выяснилось в ходе проверки, не соответствуют требованиям Минстроя России. В результате, в передаче дома управляющей компании "СтройВест" было отказано, а в УМВД России по Калининградской области направлено обращение по факту возможной фальсификации документов, сообщила министр Елена Серая.
 
"Незаконно заставлять жильцов платить дважды. Управкомпании должны между собой урегулировать вопрос платежей", — заявила чиновница.
 
Генеральный директор УК "Старый город" Евгений Шулепко сообщил, что его компания отзывает у собственников жилья квитанции об оплате долгов.
 
Точку в затянувшемся более чем на год разбирательстве может поставить новое общее собрание жильцов.
 

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