Исторический плавмаяк "Ирбенский" открылся для посетителей

Единственный сохранившийся в России плавмаяк Ирбенский" открылся для посетителей в пятницу, 15 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Музея Мирового океана.

Легендарное судно, построенное в 60-е годы прошлого века, полгода назад пришвартовалось к причалу ММО. За это время была отремонтирована часть помещений плавмаяка.

15 декабря он официально стал частью музейной экспозиции. Теперь каждый желающий может осмотреть ходовую часть, маячную и радиорубку, посетить каюту капитана и прогуляются по палубам судна. Во многих помещениях сохранились оригинальные детали интерьера.

Фото: Александр Подгорчук

Помимо этого, посетителям представлены уникальные фотоматериалы и архивные документы, по которым они смогут восстановить историю плавучих маяков.