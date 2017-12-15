В Светлом спустили на воду рыбоналивное судно "Капитан Лобанов"

В пятницу, 15 декабря, на межколхозной производственной базе спустили на воду рыбоналивное судно "Капитан Лобанов". Об этом сообщил корреспондент Клопс.Ru с места событий.



Судно прошло глубокую модернизацию — практически было построено заново. Специалисты разобрали килевые секции, перестроили корпус и установили рыбоналивные танки, заменили промысловое и электротехническое оборудование, а также силовые установки, оборудование связи и навигации.



Теперь "Капитан Лобанов" может доставлять к берегу до 107 тонн рыбы. Инвестиции составили 115 миллионов рублей.