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В Светлом спустили на воду рыбоналивное судно "Капитан Лобанов"

15:19
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В пятницу, 15 декабря, на межколхозной производственной базе спустили на воду рыбоналивное судно "Капитан Лобанов". Об этом сообщил корреспондент Клопс.Ru с места событий.

Судно прошло глубокую модернизацию — практически было построено заново. Специалисты разобрали килевые секции, перестроили корпус и установили рыбоналивные танки, заменили промысловое и электротехническое оборудование, а также силовые установки, оборудование связи и навигации.

Теперь "Капитан Лобанов" может доставлять к берегу до 107 тонн рыбы. Инвестиции составили 115 миллионов рублей.

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