В Светлом разыскивают пожилую женщину, пропавшую вечером 14 декабря

В Светлом полиция и родственники ищут пропавшую вечером 14 декабря 64-летнюю женщину. Об этом сообщается во Вконтакте на странице сообщества "Поиск пропавших людей Калининград".

Волонтёры просят помочь в поиске пропавшей Куликовой Татьяны. Пожилая женщина вышла из дома №3 по ул.Гагарина в г.Светлом вечером 14 декабря, и уже сутки отсутствует без вести.

Приметы: на вид 65 лет, рост около 165 см, плотного телосложения. На женщине белая зимняя куртка и коричневые сапоги. Родственники сообщают, что она нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Куликовой Татьяны, просят позвонить по телефонам 02, 102, 8(40152)3-53-02.