Роспотребнадзор дал калининградцам рекомендации по выбору сладких подарков для детей
Региональный Роспотребнадзор рассказал, как нужно выбирать сладкие новогодние подарки для детей. Рекомендации размещены на сайте ведомства.
Специалисты отметили, что необходимо внимательно читать данные на упаковке — там должны быть указаны в числе прочего срок годности и состав продукции. Лучше выбрать те сласти, в которых нет кондитерского крема, йогуртов, так как они быстро портятся, пищевых добавок, консервантов, а также абрикосовых косточек и арахиса, выступающих как сильные аллергены. Также не стоит выбирать карамель и конфеты с алкоголем.
"Предпочтение при выборе новогоднего подарка для ребёнка стоит отдать галетному печенью, шоколадным конфетам, зефиру и пастиле", — отмечает Роспотребнадзор.
Также стоит обратить внимание на игрушки, которые содержатся в пакете с конфетами — они не должны быть травмоопасными, зато должны быть упакованы отдельно, не соприкасаясь с едой.
Калининградцам предлагается в случае вопросов обращаться на горячую линию по тел. 53-84-36 с 9 до 16 часов, а также 61-69-13, 61-69-48, 53-18-58 — с 14 до 17 часов.