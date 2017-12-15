"Она 800 лайков набрала в Instagram": авторы зубастой синей рыбы на Нижнем озере рассказали о своей идее

Фото синего сома, установленного на Нижнем озере в Калининграде, понравилось пользователям соцсетей. Об этом Клопс.Ru сообщил директор по развитию ГК "Гидрокомфорт" Александр Ветошкин.

"Помимо прочего, мы развиваем в области агротуризм, и фото нашей рыбы выложили в соответствующей группе в Instagram, где у нас около шести тысяч подписчиков. Снимок собрал порядка 800 лайков", — рассказал Ветошкин.

По его словам, однозначного мнения относительно скульптуры нет. "Есть дискуссия, кому-то нравится, кому-то нет. Конечно, быть или не быть рыбе, решать властям, но моё личное предложение — надо провести опрос и выяснить, хотят ли горожане видеть эту скульптуру на Нижнем озере", — добавил директор.

Как рассказал Александр Ветошкин, автор скульптуры — Виталий Карвига. "Это талантливый человек, у него своя мастерская, где он изготавливает разные вещи из металла и дерева для наших объектов агротуризма", — отметил Ветошкин.

Работы на Нижнем озере выполняла компания "Чистоград ПМК", входящая в ГК "Гидрокомфорт". По контракту она расчистила дорожки и склоны, выполнила ряд других заданий. "У нас родилась идея сделать такой необычный сток. Почему рыба такая злая получилась? А разве она злая? Зубы были необходимы, они выполняют роль решётки, улавливающей мусор. Скульптуру мы сделали и установили за свой счёт, это подарок городу", — прокомментировал Александр Ветошкин.

В настоящий момент, отметил директор по развитию, компания проведёт опрос на своём сайте, чтобы выяснить, понравилась ли их идея горожанам. "В ближайшие дни с руководством города ещё раз всё обсудим", — пообещал Ветошкин.