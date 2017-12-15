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Главная Новости Общество

"Она 800 лайков набрала в Instagram": авторы зубастой синей рыбы на Нижнем озере рассказали о своей идее

12:24
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Фото синего сома, установленного на Нижнем озере в Калининграде, понравилось пользователям соцсетей. Об этом Клопс.Ru сообщил директор по развитию ГК "Гидрокомфорт" Александр Ветошкин. 
 
"Помимо прочего, мы развиваем в области агротуризм, и фото нашей рыбы выложили в соответствующей группе в Instagram, где у нас около шести тысяч подписчиков. Снимок собрал порядка 800 лайков", — рассказал Ветошкин. 
 
По его словам, однозначного мнения относительно скульптуры нет. "Есть дискуссия, кому-то нравится, кому-то нет. Конечно, быть или не быть рыбе, решать властям, но моё личное предложение — надо провести опрос и выяснить, хотят ли горожане видеть эту скульптуру на Нижнем озере", — добавил директор.
 
Как рассказал Александр Ветошкин, автор скульптуры — Виталий Карвига. "Это талантливый человек, у него своя мастерская, где он изготавливает разные вещи из металла и дерева для наших объектов агротуризма", — отметил Ветошкин. 
 
Работы на Нижнем озере выполняла компания "Чистоград ПМК", входящая в ГК "Гидрокомфорт". По контракту она расчистила дорожки и склоны, выполнила ряд других заданий. "У нас родилась идея сделать такой необычный сток. Почему рыба такая злая получилась? А разве она злая? Зубы были необходимы, они выполняют роль решётки, улавливающей мусор. Скульптуру мы сделали и установили за свой счёт, это подарок городу", — прокомментировал Александр Ветошкин. 
 
В настоящий момент, отметил директор по развитию, компания проведёт опрос на своём сайте, чтобы выяснить, понравилась ли их идея горожанам. "В ближайшие дни с руководством города ещё раз всё обсудим", — пообещал Ветошкин.
 
По мнению главного архитектора города Вячеслава Генне, скульптура совершенно не вписывается в концепцию окружающей территории. Антон Алиханов также раскритиковал скульптуру. "Это кошмар. Какое-то аниме от Гофмана", — заявил глава региона.
 

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