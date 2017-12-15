В России не стали запрещать курение у подъездов
Кабмин РФ отказался запрещать россиянам курение непосредственно у подъездов многоквартирных домов. Об этом пишут "Известия"
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Законопроект предлагал запретить курильщикам поджигать сигареты ближе чем в десяти метрах от подъездов жилых домов. Однако в правительстве решили, что это требование ничем не обосновано.
Летом в Госдуму внесли законопроект, который предлагал запретить
курение в лифтах, местах общего пользования и на расстоянии десяти метров от подъездов. В пояснительной записке к документу разработчики указывали на вред для здоровья некурящих жильцов.