Правительство региона: электронные визы для иностранцев появятся не раньше 2019 года

Электронные визы для иностранцев в Калининградской области появятся самое раннее в июле 2019 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на правительство региона.

В Калининградской области электронные визы будут введены не ранее июля 2019 года, сообщил вице-премьер регионального правительства Александр Шендерюк-Жидков.

"Мы очень хотели бы это ускорить. Но, во-первых, должна быть подготовлена соответствующая инфраструктура на пограничных переходах Калининградской области, а во-вторых, я думаю, мы все хотим, чтобы был список стран. Мы все будем рады видеть и Японию, и Корею, хотя, наверное, для Калининграда это не самый первый приоритет. Нужно определенное время с МИДом и нашими силовыми органами, чтобы доработать список стран", — заявил чиновник, выступая на выездной сессии Петербургского международного экономического форума в Светлогорске.