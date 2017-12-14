Депутат Чесалин: В калининградских больницах санитарок перевели в уборщицы, чтобы не повышать зарплату

Санитарок в калининградских лечебно-профилактических учреждениях переводят в уборщицы, чтобы не повышать медперсоналу зарплату. Об этом в четверг, 14 декабря, на заседании областной думы заявил депутат Михаил Чесалин.



По его словам, руководители лечебных учреждений идут на это по устной телефонной рекомендации министерства здравоохранения.

"Младший медперсонал переводят в уборщицы, чтобы не сорвать выполнение указа любимого президента о повышении зарплат. И почти во всех медучреждениях санитарки переведены в уборщицы", — отметил Чесалин.