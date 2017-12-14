"Аэрофлот" вошёл в топ-5 авиакомпаний мира, дружественных к вегетарианцам

Авиакомпания "Аэрофлот" стала четвёртой в рейтинге наиболее дружественных к вегетарианцам перевозчиков мира. Об этом сообщает пресс-служба компании со ссылкой на исследование международной ассоциации ProVeg.

Эксперты оценивали меню эконом-класса по таким критериям, как количество вегетарианских блюд, доступность информации об этих блюдах на сайте перевозчика, а также простота заказа вегетарианского рациона. В компании отметили, что всего предлагают 17 вариантов специального питания.