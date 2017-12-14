Калининградцы, сдавшие кровь накануне Нового года, получат подарки и два дня отдыха

C 18 по 22 декабря доноры, сдавшие кровь в Калининграде, получат подарки и два дня отдыха. Об этом Клопс.Ru сообщили на областной станции переливания крови.

Калининградцам предлагают принять участие в праздничной квест-викторине, призы за это будут вручать Дед Мороз и Снегурочка. Всех доноров угостят чаем с пирогами.

Как пояснили в региональной Службе крови, такая акция каждый год традиционно проходит по всей России. В Калининграде в предновогодние дни сдают кровь от 60 до 100 доноров.