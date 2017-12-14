Шесть улиц Калининграда остались без воды (список)

На ряде калининградских улиц в четверг, 14 декабря, нет холодной воды или света. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



До 16:00 воду отключили из-за ремонта на ул. Емельянова, 170–226, ул. Станиславского, 5–35, 2, 4, 6, 10а, 14, ул. Лобачевского, 3–11, 4, ул. Айвазовского, 2, 1, 3, 5, ул. Семипалатинской, 1а, ул. Емельянова, 156 (школа №26).



Света до 18:00 не будет на ул. Ольштынской, 62–74, пр. Калинина, 91–105. Причина отключения — замена оборудования.