СМИ рассказали о новом виде банковского мошенничества

На российском финансовом рынке появился новый вид мошенничества. Это псевдоюристы, которые обещают избавить клиентов от страховки, выплаченной при оформлении кредита, пишет "Коммерсантъ"

Эксперты говорят о трёх категориях "расстрахователей". Это обычные юристы, которые берут вознаграждение за избавление от страховки, когда речь идёт об индивидуальных договорах страхования с неистёкшим сроком охлаждения. Более опасными называют лжеюристов.

"Их можно подразделить на две категории — относительно безобидных, тех, кто создаёт видимость деятельности, заваливая банки пустыми исками и запросами, но ничего не добивается в итоге, и тех, чья цель — получение персональных данных доверчивых клиентов в мошеннических целях", — рассказывает руководитель проекта ОНФ "За права заёмщиков" Виктор Климов.

Глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс отмечает, что доказать незаконность действий псевдоюристов сложно, поэтому с ними не ведут борьбу. ЦБ пока не получал жалоб на действия мошенников.