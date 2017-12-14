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Главная Новости Общество

Опрос: каждый десятый россиянин не пойдёт на выборы президента

09:31
  736
Каждый десятый житель России не собирается отдавать свой голос на выборах президента в марте 2018 года. Об этом говорят результаты опроса "Левада-центра"

Почти столько же респондентов сомневаются, что пойдут на избирательные пункты. Впрочем, 58% ответили, что хотят принять участие в выборах.

Если бы выборы прошли сейчас, за Владимира Путина отдал бы голоса 61% опрошенных (десять лет назад таких было 40%), 8% — за Владимира Жириновского, 6% — за Геннадия Зюганова, 2% — за Сергея Миронова, по 1% — за Григория Явлинского, Ксению Собчак или Екатерину Гордон.

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