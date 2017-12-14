Опрос: каждый десятый россиянин не пойдёт на выборы президента

Каждый десятый житель России не собирается отдавать свой голос на выборах президента в марте 2018 года. Об этом говорят результаты опроса "Левада-центра"



Почти столько же респондентов сомневаются, что пойдут на избирательные пункты. Впрочем, 58% ответили, что хотят принять участие в выборах.



Если бы выборы прошли сейчас, за Владимира Путина отдал бы голоса 61% опрошенных (десять лет назад таких было 40%), 8% — за Владимира Жириновского, 6% — за Геннадия Зюганова, 2% — за Сергея Миронова, по 1% — за Григория Явлинского, Ксению Собчак или Екатерину Гордон.