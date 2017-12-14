Британским врачам удалось спасти девочку, родившуюся с сердцем наружу

Британские кардиологи спасли новорождённую девочку с редкой патологией, когда сердце находится за пределами грудной клетки. Об этом сообщает Би-би-си

В больнице Гленфилд в Лестере 50 специалистов провели в общей сложности три операции, чтобы вернуть на место сердце девочки. Ей сформировали новую грудную клетку, куда поместили орган. В результате их пациентка стала первым человеком в Великобритании, кому удалось выжить с подобным пороком.

Отклонение в развитии было выявлено во время беременности, но родители отказались от аборта. Отмечается, что данная патология встречается очень редко — несколько случаев на миллион. Большинство таких малышей погибают в утробе матери.