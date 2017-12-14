В Калининградской области откроют первую в России агрошколу для молодёжи

В начале 2018 года в регионе откроется первая в России аграрная школа для молодых специалистов в сфере сельского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Аграрная школа "АгроИнтенсив-2018" создаётся по инициативе областного молодёжного правительства. По итогам Всероссийского конкурса проекту был выделен грант в размере 100 тысяч рублей. Такая практика в России внедряется впервые.

Начинающие аграрии смогут повысить свои профессиональные навыки, для них создадут условия для успешного карьерного старта. В рамках "АгроИнтенсив-2018" им предстоит решать реальные производственные задачи, подготовленные агропредприятиями. Работать школа будет на базе агрохолдинга "Залесское молоко", где занимаются растениеводством и производством продукции животноводства.

"Кроме практической образовательной программы для молодёжи, в школе будет организована площадка для обмена опытом преподавателей и ведущих агроспециалистов", — отметил один из разработчиков проекта "АгроИнтенсив-2018" агроном, министр сельского хозяйства молодёжного правительства Дмитрий Беленко.