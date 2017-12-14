Telegram попросил ООН не допустить блокировки мессенджера в России

Администрация Telegram обратилась в ООН с просьбой не допустить блокирования мессенджера в России. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на главу правозащитной организации "Агора" Павла Чикова.

13 декабря была направлена просьба к представителю ООН по вопросам права на свободу слова Дэвиду Кайе. В ней попросили порекомендовать правительству России "воздержаться от расширения практики произвольного вмешательства в право граждан на свободу выражения мнения, приватность и анонимность, в том числе онлайн".

"Моё обращение вызвано серьёзными угрозами свободе слова, которые касаются последних действий российских властей в отношении интернета и Telegram в частности. Компания была оштрафована за отказ предоставить ФСБ доступ к частной переписке пользователей, и в ближайшие недели Telegram может быть заблокирован в России", — говорится в обращении.

В июне мессенджер оказался на грани блокировки в России после отказа предоставить Роскомнадзору сведения для внесения в "реестр организаторов распространения информации". Позже Telegram предоставил необходимую информацию.

В октябре мировой суд оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений обвиняемых в теракте в Санкт-Петербурге. Мещанский суд Москвы признал это решение законным.