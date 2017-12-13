В США в руках у вора взорвалась украденная им посылка (видео)

В США в руках у воришки взорвалась посылка, которую он украл от одного из домов в городе Такома. Происшествие зафиксировали камеры наблюдения, пишет РИА Новости

Видео, на котором в руках у мужчины взрывается пакет, который он принял за посылку, попало в сеть интернет.

Впоследствии выяснилось, житель города Такома сконструировал безопасное устройство, имитирующее взрыв. Он намеревался проучить вора, повадившегося красть у него бандероли и посылки.

Как видно на кадрах, злоумышленник действительно был напуган, хотя и не пострадал. После того, как украденная им коробка «взорвалась» у него в руках, вор попытался бежать, но поскользнулся и упал в грязь.

В США посылки и бандероли почтальоны доставляют к дому адресата и оставляют у порога.