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Главная Новости Общество

В США в руках у вора взорвалась украденная им посылка (видео)

20:07
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В США в руках у воришки взорвалась посылка, которую он украл от одного из домов в городе Такома. Происшествие зафиксировали камеры наблюдения, пишет РИА Новости.
 
Видео, на котором в руках у мужчины взрывается пакет, который он принял за посылку, попало в сеть интернет.
 
 
Впоследствии выяснилось, житель города Такома сконструировал безопасное устройство, имитирующее взрыв. Он намеревался проучить вора, повадившегося красть у него бандероли и посылки.
 
Как видно на кадрах, злоумышленник действительно был напуган, хотя и не пострадал. После того, как украденная им коробка «взорвалась» у него в руках, вор попытался бежать, но поскользнулся и упал в грязь.
 
В США посылки и бандероли почтальоны доставляют к дому адресата и оставляют у порога.
 
 

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