Под Калининградом прошли учения на базе исправительной колонии №13

В среду, 13 декабря, на базе исправительной колонии №13 УФСИН России по Калининградской области прошло тактико-специальные учения. На месте побывал корреспондент Клопс.Ru.

Сотрудники УФСИН и взаимодействующие органы отрабатывали действия преступников, убежавших из мест лишения свободы. По легенде, из-под охраны убежали двое заключённых, которым помогали два подельника, захватившие оружие, и были брошены силы на их поиски. Была оцеплена местность, и вскоре беглецов обнаружили и успешно задержали.



В мероприятии приняли участие более 250 сотрудников областной УИС, около ста представителей УМВД, бойцов Росгвардии и спасателей ГУ МЧС региона, более 20 единиц автомобильной и специальной техники.