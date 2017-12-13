В минприроды рассказали о штрафах за незаконную вырубку ёлок

За незаконную вырубку елей нарушителям грозит денежный штраф или даже уголовное наказание. Об этом Клопс.Ru рассказали в пресс-службе регионального министерства природных ресурсов.



В ведомстве отметили, что вырубка елей в лесу незаконна. Это действие относится к административному правонарушению и карается штрафом в размере от трёх с половиной тысяч до пяти тысяч рублей. Вместе со штрафом нарушителю нужно будет возместить ущерб, нанесённый лесному фонду. Если причинённый ущерб выше пяти тысяч рублей, то может быть возбуждено уголовное дело.



В преддверии новогодних праздников в регионе уже усилена охрана лесных массивов, где преобладают деревья хвойных пород. Это касается промежутка с 20 декабря по 9 января, когда среди россиян повышается спрос на ёлки и сосны.

В последние недели декабря лесничие будут осуществлять патрулирование совместно с сотрудниками правоохранительных органов в будние и выходные дни. На дорогах, проходящих вокруг районных центров и лесных массивов, организуются посты сотрудников ГИБДД. Усиливается охрана в природном парке "Виштынецкий". По выявленным фактам нарушений лесного законодательства принимаются оперативные меры по возбуждению дел и составлению протоколов об административных правонарушениях, отметили в пресс-службе.



В ведомстве добавили, что на территории Калининградской области нет мест, где можно легально срубить дерево для личного использования.