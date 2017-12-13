Водка оказалась одним из самых качественных товаров в России за 2017 год

Произведённая в России водка стала одним из самых качественных товаров по итогам экспертиз, проведённых в 2017 году, — так же, как и сушки. Об этом сообщает Роскачество.



"Палёной" водки на рынке эксперты не нашли, зато выявили, что 60% продукции превышают необходимые стандарты. Практически такая же ситуация — с сушками, при исследовании которых не выявлено нарушений.



Лучшими марками водки Роскачество признало "Беленькую", "Зелёную марку", Grey Goose, "Путинку", "Пермскую", "Первак", "Морошу", "Зимнюю дорогу", "Хортицю", "Царскую", "Государев заказ", "Мягков", "Sormovskaya люкс", "Старую Москву", "Солнечную деревеньку", "Добрый медведь", "Особую Талку", "Пять озёр", Stolichnaya, "Журавли", Finlandia, Beluga, "Русский стандарт", "Хаски", "Праздничную", "Смирновъ №21", "Стужу ледяную", "Бульбашъ", "Озеро Великое", "Белебеевскую" и "Русский Север".



"Есть нелегальный сектор розничной торговли — например, магазины, не имеющие лицензии, павильоны, киоски, торговля с рук и т.д., где ежегодно реализуется порядка 250 миллионов литров нелегальной водки. Такая продукция производится в полукустарных условиях с применением ворованного нелегального спирта и не соответствует обязательным требованиям технических регламентов", — рассказал глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.



Отмечается при этом, что недорогая водка от проверенных производителей не уступает качеством, а то и превосходит более дорогие марки. При этом ведомство напомнило, что употребление алкогольных напитков, даже самых качественных, вредит здоровью.