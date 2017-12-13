Чёрный дым и копоть на стенах: жители ул. Герцена жалуются на котельную военного госпиталя

Жители ул. Герцена и Парковой аллеи в Калининграде жалуются на едкий чёрный дым, идущий с территории военного госпиталя; из-за чёрной копоти, которая оседает в квартирах, и запаха гари люди не могут открыть окна. Об этом Клопс.Ru рассказала Ольга М., проживающая в доме на ул. Герцена, 1ж.

По словам женщины, военно-морской госпиталь БФ им. Саулькина находится через дорогу от их дома. Круглый год на его территории дымит труба, из которой идёт чёрный дым.



"Там постоянно что-то жгут во дворе — наверное, утилизируют мусор. У нас невозможно открыть окна, копоть и чёрная пыль оседают на полах и стенах, потолки тоже чёрные, пахнет гарью. Окна и подоконники не отмываются. Летом приходится закупориваться и сидеть в духоте, чтобы квартира оставалась более или менее чистой", — говорит Ольга.



По словам калининградки, жители домов звонили в Роспотребнадзор и санитарную службу. Людям отвечают, что госпиталь военный — это ведомство Балтфлота. На его территорию дальше КПП местных жителей не пускают.

"Мы обратились с жалобой в Министерство обороны. Нам сообщили, что направили ответ, однако мы ничего не получили. Из-за этого дыма очень много проблем у всех жителей близлежащих домов", — жалуется Ольга.



Как сообщили Клопс.Ru в региональном министерстве здравоохранения, выбросы от сжигания угля могут влиять на состояние лёгких. Однако тяжесть причинения вреда здоровью зависит от концентрации угольной пыли в воздухе. Этот показатель могут оценить специалисты управления Роспотребнадзора — жители вправе обратиться к ним с просьбой провести соответствующие экспертизы.

В пресс-службе Балтийского флота пояснили, что на территории госпиталя находится котельная, которая работает на угле и круглогодично используется для нужд медучреждения.



"Её используют не для отопления, а для бытовых целей. Она вырабатывает так называемый технологический пар, который применяют для приготовления пищи больным, дезинфекции и обработки белья. Отказаться от использования этой котельной невозможно. Действительно, неудобства существуют — она вырабатывает угольный чёрный дым. Однако в атмосферу при этом выбрасывается минимум вредных веществ", — пояснил начальник отдела информационного обеспечения Балтийского региона Роман Мартов.



По его словам, жителям окрестных домов осталось немного потерпеть неудобства, так как в 2018 году по государственному контракту котельную должны перевести с угольного топлива на газ. Тогда атмосфера в микрорайоне будет более благоприятная.



