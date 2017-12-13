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Главная Новости Общество

Тест показал слабоумие, а Лёня просто не видел картинки: нужна помощь мальчику с "плавающим" зрением

12:23
  272
Десятилетнему Лёне Васильеву из Калининграда требуется видеоувеличитель "Топаз", помогающий читать, писать и лучше видеть удалённые объекты. Об этом Клопс.Ru сообщили в благотворительном фонде "Берег надежды".
 
У Лёни "плавающее" зрение, так называемый нистагм, окулист выявил это отклонение, лишь когда мальчику исполнилось четыре года. Психолог вообще поставил ребёнку диагноз "слабоумие" на основе теста с рисунками, а Лёня просто ничего не видел на картинках и не мог внятно их объяснить.
 
Во время родов мальчику свернули шею. Последствием родовой травмы стал нистагм. Шейные позвонки Лёне поставили на место, но у ребёнка уже произошла атрофия зрительного нерва.
 
В девять лет мальчик пошёл в специализированную школу, где есть электронный видеоувеличитель для чтения текстов, а дома такого аппарата нет. У Лёниной мамы Евгении, которая была вынуждена оставить работу, чтобы водить сына в школу, нет денег на такую покупку, кроме того, в семье подрастает ещё трое детей. По словам Евгении, у сына есть талант архитектора, он строит замки из любого подручного материала. 
 
Видеоувеличитель "Топаз" стоит 210 000 рублей. Он помогает читать, писать, лучше видеть удалённые объекты. Лёне такой прибор нужен именно сейчас.
 
О том, как помочь Леониду Васильеву, читайте на сайте фонда "Берег надежды".

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