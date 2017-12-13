В Калининграде холодной воды нет на четырёх улицах, горячей — на трёх (список)

На ряде улиц Калининграда в среду, 13 декабря, нет света, холодной или горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



Для устройства обвода канализационной сети холодную воду отключили до 18:00 на ул. Гурьева, ул. Белостокской, ул. Полецкого и Советском проспекте, 200.



Горячей воды не будет:



— до 12:00 — на ул. Подп. Емельянова, 246–246а, 248–310, 258а, 268а;

— до 13:00 — в корпусе лицея №49 на ул. Комсомольской (там заменят запорную арматуру);

— до 17:00 — на ул. Г. Димитрова, 20–42.



Света отключен:



— до 13:00 — на проспекте Мира, 1, 2в, 6, 9, ул. Ушинского, 1–3, ул. Театральной, 36–42;

— до 18:00 — на проспекте Мира, 1, 5–7.