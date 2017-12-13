"Роскосмос" рассказал о планах по развитию космического туризма

Корпорация "Роскосмос" рассказала о том, что планирует развивать туристическое направление в космосе. Об этом пишет Life



"В этом направлении у нас есть наработки с ведущими международными компаниями, которые работают на этом рынке. Мы прорабатываем вопросы развития сегмента не только для исследований, но и для возможностей туризма и создания модулей", — объяснил глава корпорации Игорь Комаров.



По его словам, пора "посмотреть по-другому" на расширение использования МКС. Также Комаров рассказал, что "Роскосмос" взял курс на сокращение бюджетных вливаний и увеличение доли коммерческих средств.



В случае развития космических программ корпорация сама будет готовить туристов, доставлять их на орбиту и обратно. Компания "Космокурс", по словам директора по развитию бизнеса и коммерциализации госкорпорации "Роскосмос" Антона Жиганова, сейчас проектирует суборбитальный туристический корабль — ей уже выдана лицензия от "Роскосмоса". Жиганов подчеркнул, что о результатах можно будет узнать уже в начале 2018 года.