Генпрокурор России назвал неправильной практику арестов статусных персон

Генеральный прокурор России Юрий Чайка назвал неправильной практику арестов людей, обладающих высоким статусом. Об этом пишет Meduza

Высказывание Чайки касалось ситуаций, в которых задержаниям за рубежом подвергаются персоны, представляющие интересы больших групп населения. В частности, он прокомментировал арест во Франции российского сенатора Сулеймана Керимова.

"На мой взгляд, это неправильно. Должны быть какие-то механизмы, сдерживающие факторы, поскольку он представляет интересы большой группы населения, он сенатор, избранный человек", — заявил генпрокурор.

Арест людей с "особым статусом" даже при подозрении в "каком-то тяжком преступлении" — это не совсем правильная практика, утверждает Чайка. Об этом он сказал во французском Лионе во время визита в штаб-квартиру Интерпола, уточняет Meduza.

Генпрокурор подчеркнул, что при совершении гражданином РФ преступления на территории другой страны Россия "вправе затребовать материалы уголовного дела" для привлечения его к ответственности на своей территории. По его словам, такой запрос по делу Керимова уже подготовлен.