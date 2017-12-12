В Советске ликвидировали яму на набережной у моста королевы Луизы

В Советске ликвидирована яма на обвалившейся части набережной у моста королевы Луизы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава администрации Советского городского округа Николай Воищев.

По словам сити-менеджера, уже сегодня, 12 декабря, работы по устранению провала на набережной вблизи моста королевы Луизы полностью завершены. Это первый этап подготовки к основным ремонтно-восстановительным работам, уточняет чиновник.

Обвалившуюся стену закрыли плитой, а яму заложили камнями и мешком с песком. Сверху засыпали ещё слоем песка, говорит Воищев. Это временная конструкция, которая не позволит яме за зиму разрастись.