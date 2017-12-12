Вячеслав Генне покидает пост главного архитектора Калининграда

Вячеслав Генне покидает должность главного архитектора Калининграда. Об этом Клопс.Ru сообщил сам Генне.

По словам архитектора, в пятницу будет его последний рабочий день. Преемника выберут в ходе конкурсной процедуры.

"С понедельника буду советником губернатора по вопросам архитектуры и градостроительства", — рассказал Генне о дальнейших планах.

Генне занял должность главного архитектора города в 2013 году. До этого он работал на аналогичной должности в Светлогорске и был заместителем главы администрации Пионерского.