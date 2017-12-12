На российско-литовской границе из-за приближения Нового года образовались большие пробки

В пунктах пропуска Чернышевское — Кибартай и Советск — Панемуне на российско-литовской границе образовались большие пробки из-за приближения новогодних праздников. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления.



"Традиционно транспортными компаниями в конце года активизируется работа по доставке различных грузов. Таким образом, на всём участке российско-литовской государственной границы увеличивается объём трафика грузовых транспортных средств, следующих на выезд из Российской Федерации", — отмечают в ведомстве. Сегодня через эти пункты пропуска проходит 430–450 машин ежесуточно, что на сотню автомобилей больше обычного.



Пограничники для нормализации ситуации предлагают водителям выбирать для проезда в Литву пункт пропуска Пограничный — Рамонишкяй. Ведомство предупреждает, что с 20 декабря такие же пробки начнутся по направлению из Литвы в Калининград.