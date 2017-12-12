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"Семь лет слушаем этот доклад": вице-мэр потребовала отчёта о санитарном состоянии калининградских ручьёв

Автор: Екатерина Медведева
14:22
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Первый заместитель главы Калининграда Светлана Мухомор потребовала предоставить отчёт с результатами работы по улучшению санитарно-экологической ситуации на городских водоёмах. Такое распоряжение чиновница дала на оперативном совещании в мэрии во вторник, 12 декабря.

Участникам совещания был предоставлен отчёт и.о. председателя комитета городского хозяйства Владимира Машкова, который включал подробный перечень уже сделанного в 2017 году для улучшения санобстановки на водоёмах. Речь шла в основном о ликвидации незаконных выпусков канализации в городские ручьи. Однако Светлана Мухомор не была удовлетворена услышанным.

"Мы к чему-то пришли? Улучшилось, ухудшилось или не повлияло? Куда дальше двигаться? Мы уже семь лет этот доклад слушаем каждый квартал и ни разу не можем до конечной цели дойти: сколько мы ещё будем вообще с этим бороться? Или это просто текущая работа, которую необходимо выполнять и никаких стремлений улучшить. Всё просто ради сохранения того, что есть?" — обратилась к Машкову вице-мэр.

Чиновники договорились, что в ближайшее время будет подготовлен отдельный отчёт о текущей ситуации на водоёмах, а также анализ данных за последние три года.

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