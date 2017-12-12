Рыбалка, купание, отдых: в Калининграде бывшие водозаборные озёра отдадут коммерсантам

Калининградские власти намерены отдать бизнесменам для благоустройства территории возле городских озёр, которые вскоре перестанут быть водозаборными. Об этом после оперативного совещания в мэрии во вторник, 12 декабря, заявил Александр Ярошук.



По словам градоначальника, после того как будет введена в строй Восточная водозаборная станция, строительство которой уже началось, многие водоёмы приобретут другой статус и у них изменятся охранные зоны. Сейчас использование их прибрежной полосы размером 50 метров от края воды запрещено.



"У нас очень много озёр выйдет из водного оборота, который сейчас задействован в водоснабжении наших станций водоочистки — так называемых питьевых озёр, которые тоже могут быть потом запущены в коммерческий оборот. Я имею в виду обустройство тех же зон отдыха, рыбалки, купания", — сообщил Ярошук.



Как оказалось, последняя актуализация сведений о муниципальных водоёмах производилась в 2010–2011 годах и данные очень устарели. То есть точные сведения о размерах, местоположении и о том, в каком состоянии находятся берега, в горадминистрации отсутствуют. Некоторые водоёмы и вовсе не значатся на картах. До конца 2019 года планируется провести новую актуализацию.



"Мы сейчас говорили об актуализации всех водоёмов, которые относятся к нашей компетенции. Ручьи и реки — это федеральные полномочия. А все остальные водоёмы: озёра и карьеры, которые были искусственно созданы или естественным путём, — это всё наши полномочия, и должны всё это актуализировать и в генплане, и в ПЗЗ. После этого можем даже подаваться на субвенцию в федеральный центр, — пояснил Ярошук. — Начнём с тех объектов, которые можно отдать под коммерцию — люди вложили бы туда деньги, облагородили, обустроили и запустили в оборот.



В качестве примера такого водоёма, который вскоре сможет использоваться в качестве рекреационного объекта, Ярошук привёл пруд Нескучный, расположенный недалеко от улицы Лейтенанта Катина.



"У нас из оборота может выйти Нескучное озеро. Очень интересное, в центре города. Это за "Спартаком" слева. Сейчас оно там наполовину огорожено, с одной стороны садовое общество", — уточнил Ярошук.



По старым данным, на территории Калининграда сейчас расположено шесть рек, 12 ручьёв, 10 озёр и 40 каналов. Водоёмы в целом занимают 15% от всей городской территории, причём 8,7% от этого показателя — доля Калининградского залива.