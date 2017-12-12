На 18 улицах Калининграда отключили воду (список)

На ряде калининградских улиц во вторник, 12 декабря, нет электричества, холодной или горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



Холодную воду отключили:



— до 13:00 — на ул. Киевской, 108, 108а, 114–118, 119а–123, 139–145, 153–161;

— до 17:00 — на ул. П. Морозова, 2–4а, ул. Киевской, 111–119, ул. В. Дубинина, 22, 24, 27–35, ул. Цирковой, 20–24, ул. Мишина, 15–31, 20–32;

— до 18:00 — на ул. Бассейной, ул. Лесопарковой, ул. Саратовской, ул. Художественной, ул. Добролюбова, ул. Красносельской, ул. Радистов, ул. Менделеева, ул. Серж. Мишина, ул. Жуковского, ул. Тихоненко, ул. Химической, пр. Мира.



Горячей воды сегодня не будет:



— до 13:00 — на ул. Минской, 10–24, 9–15, ул. Рокоссовского, 22–26, ул. Черняховского, 30–40, 52, ул. З. Космодемьянской, 26 (шк. №5);

— до 17:00 — на ул. Балтийской, 5–15, ул. Верещагина, 2, ул. Уральской, 3–7.



Без света остались квартиры в домах:



— до 13:00 — на ул. Дрожжевой, 1 (школа №29), ул. Батальной, 55–65, 92, ул. Самаркандской, 3–9, пер. Батальном, 4;

— до 14:00 — на ул. Славянской, 32–36, 40, 47, 51, 57–61, ул. Челюскинской, 2–10, 16а, 13, 15–17а, 45, ул. Аральской, 15, пер. Аральском, 1–3, ул. Сухумской, 8–20, 9–13а, пер. Сухумском, 11а, ул. Карташева, 68, 68б, 79а–81а, 85, ул. Лужской, 3а, 5, ул. Ижорской, 21–27, ул. Каблукова, 8а, ул. Изумрудной, 14;

— до 18:00 — на ул. Тенистая Аллея, 73а, форт №6, СНТ "Дружба", ул. Отдельной, 4, 6, 14, 11, 13, ул. 1-й Б. Окружной, 2а, 2б.